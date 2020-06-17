Тёмные силы нас злобно гнетут: Премьер-министр Молдовы Кику призвал население готовиться к "мрачным реалиям"

Кроме всего прочего, премьер в очередной раз пожелал всем крепкого здоровья, призвав быть осторожными и беречь себя.

Премьер-министр Ион Кику призвал всех быть готовыми к «мрачным реалиям», описанным специалистами в связи очередным абсолютным рекордом по случаям заражения COVID-19 в мире - более 142,5 тыс. во вторник.

Как сообщает «ИНФОТАГ», он написал на своей страничке в facebook, что к «мрачным реалиям» придется адаптироваться, хочется это кому-либо или нет.

«Хотя для нашего поколения (которое до сих пор живет на том, что родители построили до 1990 г. и еще долго будет жить со счёт детей - то есть кредитов) это будет очень сложно. История, однако, ''адаптировала'' поколения даже больше нас... Работаем – по настроению, виноваты - все вокруг, но не мы», - посетовал глава правительства.

Он в очередной раз пожелал всем крепкого здоровья, призвав быть осторожными и беречь себя.

Это был своеобразный ответ многочисленным критическим высказываниям в социальных сетях, после того, как в понедельник Кику заявил, что в Молдове началась вторая волна пандемии коронавируса, так как количество зараженных растет каждый день. Его оппоненты указывают на то, в во всем регионе и в соседних странах пандемия COVID-19 идет на спад.

Пысы. Что-то напомнило: Вихри враждебные веют над нами, тёмные силы нас злобно гнетут.

ЛИДИЯ ТКАЧ