Платформа ДА может пойти в разные стороны.

Градус напряжения растет не только между бывшими партнёрами, но и в Партии Платформа достоинство и правда.

С момента проигрыша на выборах в Кишинёве, Андрея Настасе всерьез понесло в разнос. Политик обвинил свою команду в саботаже и предательстве, назвав их и партнеров из ПДС основными виновниками своего проигрыша. Затем Андрей Андреевич извинился, но осадок остался.

На фоне озабоченности событиями в Кишинёве, партия полностью упустила процессы в районах, местные выборы партия с треском проиграла. А после тектонических движений в блоке Acum, некоторые примары и советники начали вести независимую от центра политику.

После этого, Настасе обещал взяться за реформу партии, однако кроме незначительных перемен н постах вице-председателей ничего не произошло.

На сегодня в Платформе ДА, существуют две крупные группы конкурирующие друг с другом. Это старая команда Настасе, "пропитанная духом протестов" и те кто ратует за обновление партии и которые уже устали от вечного кандидата на все и сразу в лице Андрюши.

Вторую команду негласно возглавляет Игорь Мунтяну, который начал самостоятельную игру, в том числе и в общении с внешними партнёрами.

Поэтому, вполне возможно, что в случае если партия до президентских выборов не добьется поста премьера, то её ожидает раскол, поскольку на президентских им ничего не светит.

@BP