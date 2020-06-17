Lifehack от Moldova Agroindbank. Как открыть карту за 20 минут и попросить на нее деньги, не называя даже номера карты

Продолжаю тестировать карточные продукты Moldova Agroindbank и возможности его мобильного приложения. Сегодня в тесте: виза Instant, на которой не отмечено ваше имя, платежи без номера карты, запрос денег и как отправить деньги бабушке, если у нее нет даже карты

Карта Instant

Для тест-драйвов в Moldova Agroindbank решил открыть отдельную карту. Честно говоря, давно собирался это сделать и для мелких платежей в интернете. Платить с основной карты иногда боязно, проще сбрасывать на отдельную карту для каждого платежа отдельную сумму. И не бояться, что карточку «хакнут», денег там все равно нет или их там немного.

Ненавижу любые бюрократические процедуры и ожидания. Поэтому спросил у ребят из банка, нет ли карты, которая бы открывалась как-то побыстрее.

- Есть! Visa. Instant. Карта без вашего имени, но со всеми обычными правами. Откроют и выдадут за 20 минут. И через 20 минут с ней можно выполнять операции.

Я не поверил и поехал проверять. Уже облюбовал себе «любимое» отделение Moldova Agroindbank. На Штефана, где Дом Моды. Привыкаю к местам и люблю ориентироваться на автомате. Еще в предбаннике отделения выбираешь на мониторе тип операции и получаешь квитанцию с номером оператора, который будет тобой заниматься.

В этот раз людей было немного. Так что мой номер на табло вызова загорелся раньше, чем я зашел в операционный зал.

Немного неудобно общаться с девушкой за столиком на дистанции полтора метра, именно так стоят клиентские стулья, но – деваться некуда.

- Карта Instant? Думаю, это займет минут 15. Ваше удостоверение личности, пожалуйста…

И правда. За 15 минут и 200 с хвостиком лей я стал владельцем карты Visa. И активировал ее. Переходим ко второму этапу тестирования. Платежи без сообщения номера карты от Moldova Agroindbank

Как получить деньги на карту, не сообщая ее номер

Посчитал сколько для этого нужно кликов. Первый – зайти в приложение. Второй – в меню. Третий – настройки. Четвертый – настройки Р2Р. Пятый – отметить какую карту ты делаешь картой по умолчанию. Все. Это заняло 10 секунд. После этого можно звонить любому знакомому, кто должен вам денег и у него есть такое же приложение Moldova Agroindbank. Как вариант – звонить маме, если вам больше никто не должен.

Называть номер карты при этом не надо. Тот человек, который хочет вам перечислить деньги с карты на карту, просто заходи в приложение и, в поле для получателя платежа, выбирает вас из своей телефонной книжки. И, даже если вы у него записаны, как Паша Жалюзи, или «сынуля», или «тот чувак, которому я должен денег по потерянной накладной», то платеж придет к вам как дважды два.

Кстати, вот демо видео по P2P переводам:

Как попросить денег на карту

Это для совсем ленивых. Тем, кому и звонить должникам лень. Вбираете в приложении раздел «платежи». Выбираете опцию «запрос денег». И – просите. При этом вам тоже не надо знать номер карты, с которой вам будут перечислять средства. Достаточно записи в вашей телефонной книжке. Запрос действителен 24 часа и будет целые сутки маячить перед глазами вашего должника в его банковском приложении. Есть только один минус. Попросить денег могут и у вас. Но, может это племяннику на кроссовки и вы даже рады сделать подарок.

Как перечислить деньги тому, у кого и карты нет

Последний на сегодня «лайфхак». У вас есть деньги на карте. Есть желание их перечислить. Но у вашего получателя нет банковской карты. Ну, просто вообще никакой, не только от Moldova Agroindbank.

Есть решение?

Есть. В том же разделы «платежи» есть раздел CashByCode. Правда тут есть верхнее ограничение суммы, до 2500 лей. Но, в конце концов, можно послать дважды, если вы хотите кому-то перечислить 5000 лей.

Выбираете сумму и получаете код. Этот код в любом месседжере пересылаете вашему получателю. Ему теперь остается подойти к любому банкомату Moldova Agroindbank, выбрать опцию «без карты», ввести код и получить деньги.

И вот видео по CashByCode переводам:

Бинго! На сегодня все.

P.S. Если вы хотите потестировать приложение MAIBank, то можете сделать это сейчас. Вот ссылка на Google Play, вот – на App Store

Pavel ZINGAN