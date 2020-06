Президент рассказал о возможных сценариях в стране после ухода из фракции ДПМ еще одного депутата

«Политический туризм» в парламенте продолжается.

Pro Moldova продолжает переманивать депутатов, поставив перед собой цель, расколоть парламентское большинство. Для них это единственная возможность сохранить не только «все, что нажито непосильным трудом», но и в ряде случаев свободу, поскольку в деле о краже миллиарда наметились серьезные подвижки. И тут в ход идут все возможные средства – уговоры, угрозы, шантаж и банальный подкуп (во всяком случае, так утверждают знающие люди).

Что ждет Молдову в случае, если так называемая оппозиция (сейчас уже даже трудно назвать какой направленности – то ли в сторону Запада, то ли в криминал) все же попытается сместить правительство Кику, рассказал президент Игорь Додон.

- Насколько я понимаю, пока еще есть хрупкое большинство за счет поддержки правительства со стороны одного независимого депутата. Если еще уйдут депутаты из парламентского большинства, то, скорее всего, будет миноритарное правительство (без поддержки большинства в парламенте) или исполняющее обязанности (в случае голосования более 51 депутата за отставку). Но в обоих случаях руководить правительством будет Ион Кику, - заявил Игорь Додон в эксклюзивном комментарии для Sputnik Молдовы.

В настоящее время, несмотря на массовое бегство демократов из фракции, парламентское большинство сохраняется. Необходимый минимум для его функционирования составляет 51 голос – 37 мандатов у депутатов ПСРМ, 13 из первоначальных 30 сохранилось у фракции ДПМ, плюс о поддержке данной коалиции ранее высказывался один из независимых депутатов.

Раскол в стане демократов начался с выхода из рядов ДПМ первых шести, сразу скажем, самых токсичных ее членов - Андриана Канду, Сергея Сырбу, Владимира Чеботаря, Элеоноры Граур, Корнелиу Падневича и Григоре Репещука. Позже они объявили о создании группы Pro Moldova и поддержке инициатив блока ACUM, прошедшего в парламент на волне борьбы с олигархическим режимом Плахотнюка. Так «непримиримые» ранее враги оказались в одной лодке, сплотившись вокруг идеи любым путем сместить всенародно избранного президента – уж слишком глубоко копает, а там и до потери аэропорта и возврата украденного миллиарда недалеко.

Что ж, The Show Must Go On… Посмотрим, как будут договариваться те, кто грабил Молдову все эти годы, с теми, кто обещал посадить их в тюрьму.

Автор: Михаил Генчу