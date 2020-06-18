Примэрия Бельц - в 14-дневном карантине

Аж 37 сотрудников заболели Covid-19. Срочный карантин в Бельцах - он вступит в силу уже с четверга, то есть с завтрашнего дня. Это стало результатом неприятного развития ситуации с Covid-19 - выяснилось, что уже 37 сотрудников примэрии заразились вирусом. Карантин продлится до 1-го июля, все лица, которые контактировали с зараженными, будут вынуждены провести следующие две недели в изоляции.

Всего в примэрии Бельц работают 247 человек - все они были протестированы на коронавирус, результатом чего стали 37 выявленных случаев, сообщает телеканал Publika.

Автор: Михаил Генчу