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Общество
Примэрия Бельц - в 14-дневном карантине
18.06.2020

Аж 37 сотрудников заболели Covid-19. Срочный карантин в Бельцах - он вступит в силу уже с четверга, то есть с завтрашнего дня. Это стало результатом неприятного развития ситуации с Covid-19 - выяснилось, что уже 37 сотрудников примэрии заразились вирусом. Карантин продлится до 1-го июля, все лица, которые контактировали с зараженными, будут вынуждены провести следующие две недели в изоляции.

Всего в примэрии Бельц работают 247 человек - все они были протестированы на коронавирус, результатом чего стали 37 выявленных случаев, сообщает телеканал Publika.

Автор: Михаил Генчу


 
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