Нэстасе уже никому не сможет говорить о том, что он борец с олигархами

Закончились все ценности и принципы. Депутат и политолог Богдан Цырдя рассказал, чем «купили» Нэстасе, чтобы убедить его в компании с Про Молдова попытаться свергнуть правительство Кику, «посягнувшее на «святое» - доходы олигархов. Кого-то купили деньгами, а его зацепили за амбиции, зная, что лидер ППДП спит и видит себя на одном из ключевых постов в государстве. А в качестве морковки ему пообещали ни много, ни мало – должность премьер-министра.

- Наши источники сообщают, что Нэстасе встречался на днях с людьми Канду. Пришли к единому мнению, что правительство Кику нужно отправить в отставку. Нэстасе заверили, что группа Про Молдова готова проголосовать за Нэстасе в качестве премьера. 52 депутата у них есть еще с прошлой недели.

Осталось одно – убедить Майю Григорьевну. Этим якобы займутся «консервы Плахотнюка» из антуража Санду. Однако Нэстасе испортил игру своими выпадами против Майи Григорьевны. Это осложняет процесс. Правительство Кику получило еще неделю передышки.

Вот и вся борьба Нэстасе с Плахотнюком. Лег под Плахотнюка с потрохами. А как кричал Жос Плахотнюк! Канду в тюрьму! Вот и все ценности и принципы. А мы предупреждали... Ясно одно: Нэстасе уже никому не сможет говорить о том, что он борец с олигархами. Все. Game over. Конечная остановка, - написал Богдан Цырдя в своем телеграм-канале.

Подготовил Михаил Генчу