Цены на депутатов растут - плюс один ушедший депутат

Знающие говорят, что депутат ушел за 1,5 млн долларов. Ряды фракции ДПМ покинул еще один народный избранник.

Зато парламентская группа Pro Moldova пополнилась еще одним ушедшим депутатом-перебежчиком. Сегодня, 17 июня, о выходе из фракции Демпартии и присоединении к парламентской группе Pro Moldova объявила депутат Ефросиния Грецу . Соответствующий запрос был ею направлен спикеру парламента Зинаиде Гречаной.

- Минус один депутат (ша) у коалиции и плюс полтора миллиона евро у Ефросиньи Гуцу. Владимир Гергич и Андриан Ильич уважаемые – решили «ускориться», - цитирует телеграм-канал «Пэкалэ ши Тындалэ» депутат ПСРМ Богдан Цырдя.