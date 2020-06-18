Цены на депутатов растут - плюс один ушедший депутат

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Политика
Знающие говорят, что депутат ушел за 1,5 млн долларов. Ряды фракции ДПМ покинул еще один народный избранник.
Зато парламентская группа Pro Moldova пополнилась еще одним ушедшим депутатом-перебежчиком. Сегодня, 17 июня, о выходе из фракции Демпартии и присоединении к парламентской группе Pro Moldova объявила депутат Ефросиния Грецу . Соответствующий запрос был ею направлен спикеру парламента Зинаиде Гречаной.
- Минус один депутат (ша) у коалиции и плюс полтора миллиона евро у Ефросиньи Гуцу. Владимир Гергич и Андриан Ильич уважаемые – решили «ускориться», - цитирует телеграм-канал «Пэкалэ ши Тындалэ» депутат ПСРМ Богдан Цырдя.
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