Молдавский премьер Ион Кику о динамике случаев коронавируса в стране в эксклюзивном комментарии Sputnik:

"Нам бы хотелось, чтобы число случаев приравнивалось к нулю. Но мы не можем ограничивать экономику. Потому что у государства, у Молдовы, нет экономических резервов. Если дальше будем блокировать экономическую деятельность, то в течение трех недель нам нечем будет платить по счетам... Мы не сможем платить зарплаты и пенсии", - заявил Кику.

Он обратил внимание, что вместе с возобновлением экономической деятельности выросло и количество подтвержденных случаев COVID-19.

"Сейчас мы пожинаем плоды открытия рынков и возобновления экономической деятельности. Сейчас мы занимаемся управлением этих случаев.

Не думаю, что в ближайшие десять дней у нас будет снижение. Специалисты говорили, что на неделе будет 500-600 случаев", -пояснил премьер.