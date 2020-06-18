Молдавский премьер Ион Кику о динамике случаев коронавируса в стране в эксклюзивном комментарии Sputnik:

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Общество
"Нам бы хотелось, чтобы число случаев приравнивалось к нулю. Но мы не можем ограничивать экономику. Потому что у государства, у Молдовы, нет экономических резервов. Если дальше будем блокировать экономическую деятельность, то в течение трех недель нам нечем будет платить по счетам... Мы не сможем платить зарплаты и пенсии", - заявил Кику.
Он обратил внимание, что вместе с возобновлением экономической деятельности выросло и количество подтвержденных случаев COVID-19.
"Сейчас мы пожинаем плоды открытия рынков и возобновления экономической деятельности. Сейчас мы занимаемся управлением этих случаев.
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