"Безбашенный парень" Платон против Плахотнюка и США

Вячеслав Платон всегда был дерзким и безбашенным парнем, игравшим на грани фола. В девяностые и нулевые он занимался рейдерством, банкротствами, энергетикой, банками, страховыми компаниями. Даже обанкротил украинский "Энергоатом". Десять лет назад наладил российско-молдавский "ландромат", через который помог вывести российской элите минимум 20 миллиардов долларов на Запад. Он контролировал три четверти банковской и страховой системы Молдовы, на которую положил глаз и дон Плахотнюк. Такой же отмороженный, как и Платон, он его и сломал. Самого Плахотнюка в июне 2019 года сломали Козак и Хоган.

14 июня посол США навестил Плахотнюка и сказал ему "Fuck off!". На следующий день, 15 июня, Плахотнюк уже прибыл в сами США. Не в Австралию или Новую Зеландию, не в Лондон или Бухарест, не в ОАЭ или Гонконг, а в США. Хоган сказал ему "Пошел вон!", Плахотнюк проложил курс по навигатору, и адресом этого "вон" оказалась Америка. Агент румынских спецслужб Улинич стал и информатором американских ФБР и ЦРУ. Они получили от него файлы со списками российских бенефициаров "ландромата", которых можно шантажировать компроматом о коррупции и, если надо, вводить против них санкции.

Плахотнюка обвиняют в организации преступного сообщества, мошенничестве, отмывании денег, покушении на убийство, сутенерстве, торговле людьми, наркотрафике, а он спокойно себе сидит в США. Ценный кадр.

Если вспомнить, что Платон очень сильно раздражал МВФ и западные банки тем, что отказывался сдавать им молдавскую банковскую систему, а Плахотнюк помог решить этот вопрос в пользу ЕБРР и др., это еще один плюс в перечне заслуг Плахотнюка перед Западом.

Плахотнюк находится под защитой правительства США и финансовой мафии Запада. Объявив личную вендетту Плахотнюку, Платон пошел и против них. Для США и МВФ Платон - агент (бывший или действующий, неважно) российских спецслужб, человек, связанный с русской мафией, помогавший коррумпированной российской элите выводить из страны миллиарды. Такой разоблачитель кражи миллиарда в одном флаконе с борцом с Плахотнюком и его мафией Западу сто лет не нужен. Отсюда и дикое неприятие западными политиками в Кишиневе самого факта освобождения Платона из тюрьмы и его плана устроить немаленькую личную войну с Плахотнюком.

Платон вышел на волю в очень неподходящий для США момент, когда их агент Плахотнюк разворошил весь молдавский парламент и пытается слепить новую коалицию, которая отправит в отставку правительство дона Кику. Ключевой фигурой в этой комбинации должен быть фин Плахотнюка консильери Канду. Его Pro Moldova должна создать коалицию с партиями дона Нэстасе и донны Санду, скинуть Кику и обеспечить победу Санду на президентских выборах. И вот теперь какой-то Платон заявляет, что Канду - это "архитектор" кражи миллиарда, и что он, Платон, будет преследовать Канду в пакете с его нанашом. Можно не сомневаться, что Платон втопчет Канду в такое дерьмо, к которому чистюля Санду не подойдет и на сто метров, так будет вонять. Дону Додону чистая выгода, и Кику сохранил, и оппозицию опустил. И все руками Платона. Выходит, проевропейцы правы, когда говорят, что Платон работает на Додона?

Платон работает на себя. Ему надо очиститься от уголовных дел, вернуть себе и инвесторам то, что у них отобрал Плахотнюк. Платону плевать и на Додона, и на Санду. Кто поможет ему решить его проблемы, с теми и будет вести дела.

Главная проблема Платона не в том, что он ломает планы Плахотнюка, Канду, Нэстасе, Санду, а в том, что он начал мешать США. Путать карты американцам, да еще и в интересах Додона, а значит, России - в Молдове это азартная игра высшего уровня.

@M.Piston