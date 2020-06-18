Так как правящая коалиция потеряла большинство, сейчас складывается необычная ситуация

В парламенте 101 депутат. Одного из них в Молдове не было видно почти год. Выходит 100 депутатов или 50 на 50. Конечно ситуацию можно изменить и начать проводить онлайн заседания, где смогут участвовать депутаты, которые находятся... предположим в Израиле. Похожие идеи сегодня уже описывали коллеги.

Не стоит также забывать про независимого депутата Александра Олейника, который поддерживал парламентское большинство.

А вообще, всю серьёзность ситуации мы сможем увидеть только на следующем заседании парламента. Будут считать каждого депутата, появятся обвинения в том, что кого-то не посчитали и т.д. Кстати, есть интересный вопрос на будущее для юристов: "В случае, если в парламенте 50 голосов за и 50 против, что происходит с законопроектом потом?"

@moldavskii_piston