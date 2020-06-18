18 Июня 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Так как правящая коалиция потеряла большинство, сейчас складывается необычная ситуация
18.06.2020

Так как правящая коалиция потеряла большинство, сейчас складывается необычная ситуация

В парламенте 101 депутат. Одного из них в Молдове не было видно почти год. Выходит 100 депутатов или 50 на 50. Конечно ситуацию можно изменить и начать проводить онлайн заседания, где смогут участвовать депутаты, которые находятся... предположим в Израиле. Похожие идеи сегодня уже описывали коллеги.

Не стоит также забывать про независимого депутата Александра Олейника, который поддерживал парламентское большинство.

А вообще, всю серьёзность ситуации мы сможем увидеть только на следующем заседании парламента. Будут считать каждого депутата, появятся обвинения в том, что кого-то не посчитали и т.д. Кстати, есть интересный вопрос на будущее для юристов: "В случае, если в парламенте 50 голосов за и 50 против, что происходит с законопроектом потом?"

@moldavskii_piston


 
Количество просмотров:
81
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.