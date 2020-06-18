Коронавирус в Молдове, число заболевших на 17 июня: +478 новых случаев - шокирующий антирекорд, куда мы летим?

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Здоровье
В Молдове в общей сложности зарегистрировано 12732 случая заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента.
На вечер 17 июня (по данным Минздрава) в Молдове в общей сложности зарегистрировано
12732 случаая заражения коронавирусом
478 заразившихся за сутки.
37 из них - медики
1 659 - количество впервые проведенных тестов
1943 - всего тестов
10 - скончались
433 смерти с начала эпидемии
177 - за сутки выздоровели.
ЛИДИЯ ТКАЧ
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