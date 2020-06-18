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Здоровье
Коронавирус в Молдове, число заболевших на 17 июня: +478 новых случаев - шокирующий антирекорд, куда мы летим?
17.06.2020

В Молдове в общей сложности зарегистрировано 12732 случая заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента.

На вечер 17 июня (по данным Минздрава) в Молдове в общей сложности зарегистрировано

12732 случаая заражения коронавирусом

478 заразившихся за сутки.

37 из них - медики

1 659 - количество впервые проведенных тестов

1943 - всего тестов

10 - скончались

433 смерти с начала эпидемии

177 - за сутки выздоровели.

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
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