Здоровье Коронавирус в Молдове, число заболевших на 17 июня: +478 новых случаев - шокирующий антирекорд, куда мы летим? В Молдове в общей сложности зарегистрировано 12732 случая заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента. На вечер 17 июня (по данным Минздрава) в Молдове в общей сложности зарегистрировано 12732 случаая заражения коронавирусом 478 заразившихся за сутки. 37 из них - медики 1 659 - количество впервые проведенных тестов 1943 - всего тестов 10 - скончались 433 смерти с начала эпидемии 177 - за сутки выздоровели. ЛИДИЯ ТКАЧ

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