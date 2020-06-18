Шесть организаций будут продвигать активное старение с помощью грантов, предоставленных государством

Шесть неправительственных организаций из 23 участников конкурса были назначены победителями Программы малых грантов 2020 года, посвященной поддержке и продвижению активного старения в Республике Молдова. Продолжительность реализации проектов составляет четыре месяца, а общая сумма - более 283 тыс. леев, деньги, выделенные из государственного бюджета.

Александра Сокол, исполнительный директор Общественной ассоциации ,,Andromeda” из коммуны Царевка Резинского района, одной из организаций, выигравшей конкурс, заявила для IPN, что ассоциация намерена с помощью полученных 36 тыс. леями продвигать народные ремесла: ткачество ковров и гончарство. Александра Сокол говорит, что пожилые люди в коммуне Царевка активны, есть даже инициативная группа под названием „От сердца к сердцу”. Эта группа волонтеров активно участвует в общественной жизни, в поддержке пожилых людей, общается со сверстниками, измеряет их кровяное давление, участвует в публичных дебатах. Большинство волонтёров это женщины старше 60 лет.

„Поскольку они остаются одни, важно, чтобы и они вовлекались и чувствовали себя полезными, поэтому они помогают тем, кто испытывает трудности или находится в ситуации риска, людям, прикованным к постели. Важно, чтобы они были полезны обществу, поскольку имеют богатый жизненный опыт, имеют богатым трудовой опыт, многие из них были народными мастерами. Среди волонтеров есть и молодые люди, таким образом, происходит общение между поколениями. Ассоциация насчитывает 30 членов”.

Учредитель Благотворительного фонда „Open Gates” Наталья Григорьевски-Брага из муниципия Кишинев заявила в беседе с корреспондентом IPN, что намерена с помощью гранта привлечь десять пожилых людей из районов к труду, создать среду диалога между поколениями, а также улучшить их психоэмоциональное состояние посредством создания швейных мастерских в центрах временного размещения.

„Очень важно вывести пенсионеров, пожилых людей, из изоляции, в первую очередь коммуникационной изоляции. После выхода на пенсию они живут с чувством, что являются бесполезными. Мы хотим дать им возможность применять профессиональные знания в общении с детьми, в том числе с детьми из центров размещения. Для них это и дополнительный заработок”.

Пожилые люди активны, участвуют в программах активного старения, хотят быть социально полезными, и финансовый фактор играет важную роль, говорит Наталья Григорьевски-Брага. Существует большая связь между активной жизнью пожилых людей и их психоэмоциональным здоровьем, потому что они чувствуют себя хорошо только тогда, когда являются полезными.

Гранты выиграли и следующие организации: Культурная ассоциация ,,Veselia” из муниципия Кишинев, Общественная ассоциация ,,Ecologie pentru Sănătate” из муниципия Унгень, Общественная ассоциация ,,Casa Părintească” из села Паланка района Кэлэрашь и Общественная ассоциация ,,Nufărul” из города Резина.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты объявило в январе этого года IV Программу малых грантов, посвященную поддержке и продвижению активного старения в Республике Молдова.