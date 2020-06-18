Парикмахерские, аптеки и торговые точки закрыты за несоблюдение санитарных норм

В результате проверок, проведенных в течение последней недели, власти решили приостановить деятельность 16 парикмахерских и семи аптек. Также были закрыты четыре частных медицинских учреждения, в том числе стоматологическая клиника. Были закрыты и пять предприятий розничной и оптовой торговли. Это произошло после того, как специалисты в области общественного здоровья выявили различные нарушения санитарных норм, введенных для предотвращения распространения нового типа коронавируса, передает IPN.

Заместитель директора Национального агентства общественного здоровья Василе Гуштук заявил на пресс-конференции, что в общей сложности было проверено почти 500 единиц, оказывающих различные услуги. Было установлено, что не соблюдалось требование относительно проверки здоровья сотрудников в начале рабочего дня. Некоторые сотрудники работали без перчаток, масок или защитных экранов. В некоторых торговых единицах было замечено скопление людей, что строго запрещено.

Он добавил, что было составлено 12 протоколов о правонарушениях, а сумма наложенных штрафов превышает сто тысяч леев.

Генеральный директор Национального агентства по безопасности пищевых продуктов Владислав Котич заявил, что инспекторы провели более 1580 проверок в учреждениях общепита, констатировав более 460 несоответствий. Было задокументировано и передано в полицию более 40 серьезных случаев. В то же время, с 15 июня, с момента возобновления деятельности сектора HoReCa, инспекторы проверили 95 единиц, выявив 17 несоответствий, два из которых, серьезных случая.

Государственный секретарь Министерства внутренних дел Серджиу Головач отметил, что было мобилизовано около десяти тысяч сотрудников, в том числе военных. Они присутствуют в часы пик на остановках общественного транспорта, чтобы предотвратить скопления людей в транспорте. Они также следят за тем, чтобы люди не заходили в транспорт без защитных масок. Вне загруженных часов они патрулируют общественные места. По его словам, другие проблемные места - это рынки, так как не все люди проявляют ответственность.

Госсекретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Константин Рымиш коснулся некоторых ошибочных толкований относительно деятельности сектора HoReCa. Он уточнил, что действуют ограничения на деятельность развлекательно-игровых предприятий. Также запрещается проведение церемоний.

Общее количество людей, инфицированных новым типом коронавируса в Республике Молдова, достигло 12 732, после того как во вторник, 17 июня, Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты сообщило о рекордном количестве подтвержденных случаев – 478. В то же время умерли еще 10 человек.