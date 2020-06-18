Евродепутат: ЕС поддержит Молдову, если Молдова попросит

На данный момент Европа гораздо лучше готова помочь своим партнерам, а Молдова является важным партнером Европейского Союза, поэтому ЕС придет на помощь Молдове, если Молдова попросит структурировано. Об этом заявил евродепутат Драгош Тудораке, докладчик по Республике Молдова в Европейском парламенте, передает IPN.

Драгош Тудораке отметил в ходе передачи „Punctul pe azi” на TVR Moldova, что для преодоления ситуации, связанной с тревожной эволюцией инфекции COVID-19 на территории Республики Молдова, необходима помощь. „Никто, даже самые сильные страны на европейском уровне не смогли преодолеть этот кризис и трудные моменты без солидарности” – заявил евродепутат.

Драгош Тудораке уточнил, что в этот период ведутся переговоры по Меморандуму о взаимопонимании между молдавскими властями и европейскими учреждениями, позволяющими освободить первый транш дополнительной помощи в размере 100 млн. евро от Европейского Союза для Республики Молдова в борьбе с пандемией COVID-19.

Евродепутат утверждает, что первый транш, составляющий 50 млн. евро и не предусматривающий каких-либо условий, предусмотрен на конец лета или не позднее сентября текущего года, а что касается второго транша, то Европейская комиссия планирует предложить его в конце 2020 года или в начале 2021 года.

В рамках той же передачи первый вице-председатель Партии национального единства Влад Цуркану заявил, что с политической и социальной точки зрения эпидемиологическая ситуация на данный момент свидетельствует о том, что население больше не доверяет нынешней власти, а результаты „портят все усилия граждан, деловых людей, всех структур, которые следовали советам, рекомендациям и приказам властей, а сейчас констатируем, что все усилия оказались напрасными”.

Вчера, 17 июня, в Республике Молдова было зарегистрировано рекордное количество случаев инфицирования новым коронавирусом – 478.