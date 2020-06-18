Ефросинья Крецу разрушила парламентское большинство

В парламенте Молдовы больше нет парламентского большинства. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом стало известно в среду вечером, после того, как депутат Ефросиния Крецу вышла из фракции Демократической партии и из правящей коалиции.

Согласно заявлению, которая Крецу подала в постоянное бюро парламента, она приняла решение выйти из фракции ДПМ и перейти в парламентскую группу Pro Moldova.

За последние несколько месяцев, после создания коалиции Демпартии с Партией социалистов (ПСРМ), из ДПМ вышло 16 из 29 депутатов, а у ПСРМ - 37. Таким образом, правящая коалиция официально насчитывает 50 депутатов, в то время, как для принятия законов необходим 51 из 101 голоса депутатов парламента.

В минувшую пятницу, выступая на своей странице в youtube, президент Молдовы Игорь Игорь Додон допустил такое развитие ситуации. По его словам, в случае развала парламентского большинства кабинет министров продолжит работать в качестве миноритарного правительства. По его мнению, "досрочные парламентские выборы также могли бы стать выходом из ситуации".

То же самое Додон сказал в интервью Sputnik: "Если еще уйдут депутаты из парламентского большинства, то, скорее всего, будет миноритарное правительство (без поддержки большинства в парламенте) или исполняющее обязанности (в случае голосования более 51 депутата за отставку). Но в обоих случаях руководить правительством будет Ион Кику".

Первыми из партии и фракции демократов вышли шестеро депутатов, среди которых Андриан Канду, Сергей Сырбу, Владимир Чеботарь, Элеонора Граур, Корнелиу Падневич и Григоре Репещук, напоминает Sputnik. Позже они объявили о создании группы Pro Moldova, а также о том, что будут поддерживать инициативы блока ACUM. Затем о желании присоединиться к этой группе объявили в разное время парламентарии, которые покинули ряды фракции Демпартии: Георге Брашовски, Руксанда Главан, Елена Бакалу, Олег Сырбу, Геннадий Вердеш, Василе Быткэ, Ангел Агаке и Ефросиния Грецу. Также от демократов ушли депутаты Виолетта Иванова и Владимир Витюк, которые объявили о намерении вступить во фракцию партии "Шор".

В ДПМ, которая вошла в парламент в феврале 2019 года с 30 местами, теперь есть 13 депутатов во фракции, пишет Аgora.md. «Я восхищаюсь духом патриотизма и борцовским духом людей, сражающихся за нацию и страну, - написал лидер парламентской группы Pro Moldova Андриан Канду в Facebook. - Pro Moldova - это сила, которая растет и поднимает молдаван, стоящих на коленях под режимом Додона.

Несмотря на огромное давление на людей из ДПМ, которые выступают против решений руководства партии, из-за которых Демократическая партия утратила свою опору и чувство ориентации, г-жа Грецу приняла решение для Молдовы, для народа. Добро пожаловать, дорогой коллега!".