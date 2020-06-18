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Технологии
Зачем Молдове связь 5G, если она еще не построила туалеты?
18.06.2020

В Республике Молдова отсутствует технология 5G, но ее продвижение входит в планы операторов и органов власти. Правительство считает, что это даст толчок  экономике. Внедрение нового стандарта запланировано в два этапа. В 2020-2022-м произойдет консолидация существующих сетей, особенно 4G. В 2023-2025-м - публичные торги по новым ресурсам. Об этом рассказал государственный секретарь министерства экономики и инфраструктуры Виталие Тарлев на брифинге для прессы, передает IPN.

Он сообщил, что для внедрения технологии 5G государству нужно создать свод законов, а операторам -  проанализировать способность рынка усвоить эти услуги, после чего они предложат инвестиции и пакеты. Тарлев считает эти технологии «критически важным элементом инфраструктуры современной экономики и бизнеса». Цель - чтобы продукты и услуги компаний могли стать для граждан намного доступней. 

За последние три года индустрия информационных технологий страны возросла в три раза. Если в 2015-м объем продаж в отрасли составлял 2 миллиарда (продажи и разработка программного обеспечения и ИТ-услуг), то сейчас – уже 6 миллиардов. Молдова не может позволить себе такую роскошь, как пренебрежение преимуществами этой технологии, сказал Тарлев. А что же здоровье населения? 

Не являясь медиком, Тарлев утверждает, что «существующие в РМ нормы – одни из самых ограничительных в мире, максимально возможный уровень плотности и интенсивности потока электромагнитной энергии в среднем в 8 раз ниже европейской нормы». Но что будет после внедрения 5G? Готовый ответ: никакой угрозы здоровью и кибербезопасности. 

Аргументы против хорошо 5G известны. Использование более высоких частот приведет к необходимости установки базовых станций через каждые 200–300 метров, мы сразу не прекратим пользоваться Wi-Fi и мобильными сетями третьего и четвертого поколения, а значит, воздействие радиочастотного излучения будет увеличиваться. Исследования показали, что некоторые люди (в среднем 1–2 из 100) плохо переносят воздействие этого излучения, страдают  головными болями, повышенной утомляемостью. Еще в 2017 году почти две сотни врачей и ученых из европейских стран подписали обращение, призывающее как можно тщательнее изучить влияние высокочастотного излучения на организм. После этого было объявлено о таких рисках 5G, как повреждения глаз и кожи, ухудшение качества спермы, гибель полезных насекомых и т.д.. 

Кому нужна новая технология? Рядовые пользователи сети на данный момент могут спокойно обходиться и без гигантских скоростей. Но их завлекают новыми форматами контента. 

Например, среди молодежи безумную популярность набрали приложения для общения с помощью видео, которые требуют от сети больших ресурсов. 5G может порадовать невиданным качеством видео, компьютерных игр и других виртуальных развлечений. В экономике речь идет об удаленном управлении сельхозтехникой на полях, беспилотными автомобилями, обучением на расстоянии. Нужно ли все это нищей Молдове, которая еще не построила туалеты? 

Да, такие инвестиции - прекрасный способ заработать огромные деньги, не вкладываясь в материальные  активы - здания, машины, оборудование. Но стоит ли все это потери здоровья? Или Виталие Тарлев не собирается жить в Молдове, а детей и внуков будет воспитывать там, где отказались от новых технологий? 

Василиса ФРУНЗЕ


 
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