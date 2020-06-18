Президент «Совета Европы» решил дать пару предсказуемых советов нашей стране

Дональд Туск нам друг?

Вы не знали о том, что у вас есть такой друг - Дональд Туск? Очень жаль, так как этот человек регулярно объявляет себя другом каждого простого гражданина Молдовы и желает ему всего самого лучшего, прежде всего - реформ, реформ, побольше! Параллельно Туск облачает свою "заботу о народе Молдовы" в императивные оценки политической ситуации в стране, но что плохого в том, когда Друг просто дает советы? Это же не "империалистическая риторика из Москвы", по поводу которой так любят истерить определенные издания. Туск плохого не пожелает.

Вот и на этот раз председатель Совета Европы решил высказаться по поводу парламента нашей страны - он заявил, что парламент "нефункционален", но с этим, ладно, еще можно согласиться в силу того, что часть депутатов в бегах, часть занимается политической миграцией - в общем, в парламенте и впрямь много лишних людей (хотя вполне очевидно, что Туск подразумевал другое - досаду за то, что ЕС снова вынужден терпеть все того же Плахотнюка с его джокерами - другой возможности вернуть себе влияние нет).

Но Туск, вместо того, чтобы просто пожелать жителям Молдовы сделать свой выбор, начал снова указывать - мол, Молдова нуждается в "проевропейском большинстве в парламенте", и именно таком, никаком ином. Дескать, надо вернуться к людям и дать им возможность решить - как будто не под эту риторику они благословляли все выборы в Молдове в последние десять лет!

И люди выбирали - даже несмотря на все уловки кукловодов и наперсточников из многочисленных проевропейских проектов, ориентированные на Россию партии в любом случае получали больше голосов, но из-за партий-спойлеров и других политтехнологий парламент не отражал предпочтения людей. Так что, действительно, парламент не репрезентативен - но если сделать его таковым, то результаты Туска и компанию приведут в уныние, так как окажется, что никакого "проевропейского большинства" нет ни в обществе, ни в законодательном органе.

Есть сильная цельная Партия социалистов и есть кучка лебедей, рак и щук, которые не брезгуют никакими средствами в своей грязной игре, затеянной еще десять лет назад.

И пара слов о том, кто такой Дональд Туск - поляк, ставший при протекции США одним из самых влиятельных политиков Европы. С момента развала социалистического лагеря Польша пользуется особым расположением американцев - деньги в нее текут рекой, из страны старательно делают "конфетку", так как у Польши - важнейшее стратегическое значение для американского проекта окабаливания Европы (он стартовал после 1945-го года, на новый уровень вышел после развала СССР).

Эта страна находится, по сути, между Российской Федерацией и Германией, мешая любой попытке немецкого капитала объединить свои усилия с российским сырьем (отсюда и проблемы со строительством "Северного Потока-2"), и подрывая идею независимой от США Европы, к которой тяготеют не только в Германии, но и политики Франции (и даже президент Макрон, хоть и является ставленником США, чувствует это поветрие - не случайно не так давно он назвал НАТО "смертью мозга").

Если Германия и Франция в обозримом будущем решатся на выход из НАТО и на создание собственной политической силы, в которую, возможно, войдут и другие страны, в которых тоже есть ропот против НАТО (например, Италия), то именно Польша и станет центром другого геополитического проекта, который будет иметь намного более четко выраженную антироссийскую направленность. В него, помимо Польши, могут войти балтийские страны, а также Румыния, возможно, еще и Украина, если нынешнее положение вещей там не будет меняться.

Поэтому Туск так разговорчив.

Автор: Дан Дудка