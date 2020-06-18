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Общество
СМИ: сын перебежчицы Ефросиньи Грецу из Pro Moldova задерживался за педофилию
18.06.2020

Экс-демократка могла стать объектом шантажа. Ефросинья Грецу стала крайним представителем ДПМ, который объявил о своем переходе в стан Pro Moldova - и есть основания полагать, что дело не только в 1,5 млн долларов, которые она могла получить за такой ход, но и в шантаже.

В телеграм-канале Невелехов появилось видео задержания молодого человека, который был обвинен в педофилии. Оно было снято в 2015-м году, причем речь идет о вполне официальном видео, снятом сотрудниками полиции. Это также утверждает ряд СМИ.

Утверждается, что это именно сын госпожи Грецу - он знакомился с несовершеннолетними потенциальными жертвами в социальных сетях, после чего вынуждал их вступать в сексуальные отношения.


 
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