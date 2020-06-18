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Общество
Общество всегда пожалеет нарушителя, даже если это для всех смертельно опасно!
18.06.2020

Так у нас во всех сферах общества происходит, включая и политику, поэтому мы так плохо живем и не выберемся из безнадеги. Почему у нас нет порядка? Почему любое действие полиции сразу воспринимается в штыки? С криками: "а вы пойдите и выпишите штраф богатым"...

Я считаю, что штрафы должны выписывать всем, кто нарушил, вопрос не в ковиде. Если выбросил стаканчик из-под кофе, продаёшь в неположенном месте, машину паркуешь не там, где положено, дорогу переходишь не по пешеходному переходу...

Когда пожилых людей пытаются привлечь к ответственности за нарушение, то с моральной точки зрения это неправильно. Но на стороне полиции есть закон, на страже которого они и должны быть. Жалко всех, но нарушать не надо.

У нас ведь как. Если автомобиль припаркован неправильно, ее тут же фотографируют и выкладывают в профильные группы с комментариями - "вот мерзавец!" и дальше пошло от умри до ты украл все наши деньги. Хотя такая машина с точки зрения ничем не отличается от дешёвой, если обе нарушили. Правда дешёвые машины не интересны, смысл комментировать.

Или когда какая-нибудь с бабушка или дедушка конфликтует с полицией. Сразу куча версий - от вселенского заговора до министра, все виноваты. Причем в обычной жизни обычно кто громче всех кричит, никогда не поможет ни старикам , ни детям, а кто за общие правила - многие помогают, я таких знаю. Вот на днях полиция остановила немолодого человека, который купил на улице с рук алкоголь. Выложили видео, как он препирается с полицейскими. Практически все пользователи соцсетей встали на его сторону. А вот, если бы этот мужчина умер от паленого алкоголя, тут же стали бы обвинять полицию - "Куда вы смотрите?! вы во всем виноваты!"

Так и в политике - приходят новые лица, видят, что воруют и вместо того ,чтобы не брать взятки, начинают оправдывать действия тем, другие ведь больше берут, чем я .Я ведь только чуть-чуть!

Многие приводят в пример Германию, а там и налоги все платят, и мусор не выкидывают, где попало, если нарушил - сразу наказание и никого не волнует, есть у тебя деньги на штраф или нет.

АРТЕМ ГОЛОБОРОДЬКО


 
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