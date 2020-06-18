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Мастер-класс от Майи Санду – как правильно переобуться в прыжке
18.06.2020

Сначала черное - это белое, но потом черное - это черное, но позже. Майя Санду полностью изменила свои заявления двухлетней давности. Ее слова прозвучали в телеэфире телеканала.

На вопрос журналиста о том, продолжает ли Майя Санду считать Антонеску великой исторической личностью, которая оставила положительный след в истории, прозвучал совершенно неожиданный ответ.

- Прошлый раз я, наверное, выразилась не совсем удачно. После этого меня попросили уточнить, что я имела в виду и конкретизировать. И я сказала, что он военный преступник и был осужден за это. И я сожалею, что до этого я сказала неудачно. И знаю, что некоторые продолжают спекулировать с моим первым неудачным ответом, - ответила Майя Санду.

Этот ответ был совершенно противоположным тому, что говорила политик всего два года назад - тогда Майя Санду заявила, что считает Иона Антонеску «исторической личностью», которая оставила положительный след в истории.

Ответ двухлетней давности вызвал гнев многих граждан Молдовы, в том числе в рядах избирателей ПДС, лидером которой является Майя Санду. Видимо, политик решила изменить свое мнение, чтобы вернуть расположение и не потерять голоса граждан.

Неизвестно, как на это отреагируют ее сторонники из рядов ярых унионистов, которые придерживаются мнения, что румынский маршал Антонеску был великой личностью в истории Румынии, несмотря на то, что по его приказу в концлагерях на территории Молдовы было зверски убито около 250 000 граждан еврейской национальности, рома и семей красноармейцев.

Автор: Михаил Генчу


 
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