Спалились! Шор-овцы с остальными членами группировки против участия молдавских военных в Параде Победы в Москве!

75 молдавских военных Молдовы будут участвовать в праздничном шествии.

Солдаты элитного подразделения Национальной армии Республики Молдова отправились в Москву дляучастия в военном параде, который состоится на Красной площади 24 июня в честь 75-летия Победы над фашистской Германией.

У 23 из 75 из них дедушки сражались в годы Великой Отечественной войны, и для них это событие имеет особенную значимость.

Несмотря на это, представители партий Майи Санду, Андрея Нэстасе, Илана Шора и группировки Андриана Канду проголосовали за то, чтобы заслушать в парламенте министра обороны по вопросу участия молдавских военных в Параде Победы в Москве.

Предложение поступило от депутата ПДС Оазу Нантой, который был возмущен тем, что молдавские военные участвуют в шествии на территории другой страны.

Эту инициативу поддержало 50 депутатов из всех партий проевропейского толка.

Напомним, что 14 июня молдавские военные отбыли в Москву. Для участия в Параде Победы в Москву прибыли военнослужащие 12 стран: Азербайджана, Армении,Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

Автор: Михаил Генчу