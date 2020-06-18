Как я ходила в президентуру обсуждать информационную безопасность Молдовы

И заодно получила ответ из Совета по телевидению и радио относительно булинга журналистов.

- Да ты, да ты… некрасивая! – картинно на публику человек на 35-40 произнес мой экс-босс.

«Да будь я хоть трижды гадюка, какое это имеет отношение к работе?» - подумала я, но нашлась, что процитировать. А именно Трудовой кодекс:

- Согласно статье ТК запрещена любая дискриминация по признаку пола, возраста, расы, цвета кожи и даже личной неприязни! – парировала на хамство.

Моя личная ситуация срезонировала с тем, как по внешности Елены Левицкой-Пахомовой прошлись в программе на одном из телеканалов. Кому вообще какое дело – носит человек очки, и на кого он похож? Что это вообще за мода такая? Поэтому не поленилась и объехала по городу неравнодушных журналистов, у которых остался осадочек от булинга. И петицию направила сразу – в госструктуры. Должны же они как-то отреагировать?! К чему миндальничать, ведь даже не деонтологический кодекс нарушен, а законы. Чтобы быть точнее - Административный и Уголовный кодекс.

А чтобы дважды не вставать, заодно собрала и подписи коллег под другой петицией – связанной с информационной безопасностью и появлением новой структуры, которая будет контролировать медиа-сферу. Называется так. Координационный совет по обеспечению информационной безопасности.

Журналисты озаботились вопросом – зачем он нужен, и чем будет заниматься?

Признаться, звонку из президентуры удивилась. Глубоко погрузившись в свои суды, уже привыкла общаться письменно с чиновниками, изредка посещая их кабинеты, при этом наблюдая дремучее непонимание ситуации и элементарное незнание законов.

- Мы выразили свою озабоченность. Вы, наверное, будете выражать озабоченность ответную? – сходу и очень честно спросила у представителя администрации президента (АП). И зря.

Оказывается, главный консультант АП Андрей Негруца сказал, что позвал для того, чтобы попытаться понять ситуацию.

- Не хочется вам отправлять отписку…

Во дела! Редкий вид в коридорах молдавской бюрократии – чиновник с человеческим лицом.

Ну, а раз такое дело, то погрузилась в длинные рассказы и подробно описала конфликт между журналистами, объяснив, почему вообще возмутилось профессиональное сообщество, какие законы были нарушены, и чем закончилось рассмотрение в СТР.

Соответственно, и по второму вопросу – информационной безопасности – пришла подготовленная, с кучей законов, ссылкой на проект, составом новой структуры и стратегией информационной безопасности 2019-2024.

Чиновник часа два внимательно слушал, задавал уточняющие вопросы, и попросил времени побольше, чтобы изучить все принесенные мною документы. Расстались на том, что подожду реакции и позиции.

А я как раз никуда не спешу. И подожду.

ДАРЬЯ ЗИМБЕЛЬСКАЯ