Спецпредставитель ОБСЕ обсудил в Тирасполе возможности раунда переговоров в формате "5+2"

Перспективы переговорного процесса на ближайшие два месяца с прицелом на возможное проведение очередного раунда переговоров в формате «5+2» стали накануне предметом обсуждения на встрече Спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ Томаса Майер-Хартинга с министром иностранных дел непризнанной ПМР Виталием Игнатьевым в Тирасполе.

Как сообщает «ИНФОТАГ», собеседники обменялись мнениями «относительно текущего положения дел в переговорном процессе между Приднестровьем и Молдовой, проанализировав состояние существующих актуальных проблем в рамках диалога сторон, связанных с неисполнением Молдовой обязательств, предусмотренных договоренностями последних лет».

Игнатьев заверил спецпредставителя ОБСЕ, что Приднестровье «стремится использовать любую возможность для того, чтобы придать динамику переговорному процессу».

В ходе встречи с Томасом Майера-Хардинг приднестровский лидер Вадим Красносельский, отметил, что «пандемия и связанные с ней ограничения негативно сказались на динамике и эффективности переговоров между Приднестровьем и РМ».

«Однако жизнедеятельность общества не должна замереть из-за распространения вируса: необходимо учиться жить и взаимодействовать в новых реалиях. Должен быть продолжен, возможно, в обновленной форме, молдо-приднестровский диалог, а также работа формата «5+2», - заявил Красносельский, отметив «наличие нерешенных вопросов и нереализованных договоренностей, количество которых растет».

Согласно сообщению его пресс-службы, спецпредставитель ОБСЕ выразил заинтересованность «в подвижках переговорного процесса», подчеркнув, что «движение вперед должно реализовываться в любых, даже крайне сложных обстоятельствах».