Депутат ПСРМ – Марине Таубер: ваш «лидер» - обыкновенный вор

Скандал в парламенте. Григорий Новак не постеснялся назвать вещи своими именами, обратившись к депутату фракции «Шор» Марине Таубер.

- Тот, кого вы гордо называете «наш лидер» – никакой не лидер, а обыкновенный вор. Фигурируя в отчете «Кролл», вы пока еще сидите в этом зале, только потому, что генеральный прокурор еще не успел до вас добраться. Но думаю, что он это сделает, и в камере вы будете сидеть много лет не на таком мягком, а на более жестком стуле, - сказал депутат ПСРМ.

Он убежден, что по завершению расследования «кражи века», все узнают правду.

В ответ на это Марина Таубер разразилась криками до такой степени, что Григорий Новак был вынужден сделать ей замечание.

– То, что вы прыгаете тут, как сорока, и всех оскорбляете, не делает вам чести, – сказал он.

Автор: Михаил Генчу