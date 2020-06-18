Кому верить? ПДС требует тестирование на дому, а Алла Немеренко считает данный метод опасным

Предложение ПДС противоположно по смыслу мнению министра здравоохранения в правительстве Санду Аллы Немеренко. ПДС противоречит министру здравоохранения в правительстве Санду - Алле Немеренко и требует тестировать коронавирус на дому.

ПДС требует тестирование на дому, а Немеренко критикует этот метод выявления COVID-19.

Партия «Действие и солидарность», возглавляемая Майей Санду, требует проведения массовых тестов на коронавирус в домашних условиях. Депутат политформирования Дан Перчун заявил в рамках пресс-конференции о необходимости создания «мобильных экипажей для тестирования по месту жительства».

Предложение ПДС противоположно по смыслу мнению министра здравоохранения в правительстве Санду Аллы Немеренко. Она считает, что тестирование на дому опасным и некачественным.

- Кроме того, что персонал подвергается риску при заборе анализов, тестирование может быт и некачественным – с ложным отрицательным результатом, что ведет в неправильному диагнозу и неприменению необходимых мер по изоляции, - написала Немеренко в социальной сети еще в апреле, когда правительство решило проводить тесты на дому.