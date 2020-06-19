На севере Приднестровья стихия все сметает на своем пути

В Приднестровье сельским жителям пришлось спешно строить целые дамбы. В ход шло все, только бы спасти дома и хозяйство. Природный хаос произошел в селе Ержово Рыбницкого района.

Особо опасные участки перегородили мешками с землей. Затоплены огороды, вместо помидоров и огурцов – ил и грязь. Дороги в сёлах тоже размыты, сплошное болото. Грязью заполнились колодцы. Питьевую воду сельчанам уже доставляют, сообщает телеканал ТСВ.

На заседании приднестровского Оперштаба сообщили, с последствиями стихии борется 18 единиц техники. Но расчищенные с утра участки дорог в обед снова заливает.

Подготовил Михаил Генчу