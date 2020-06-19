Предпринимателям, взявшим займы у небанковских кредитных организаций, будут субсидированы процентные ставки

Парламентарии проголосовали за расширение категорий экономических агентов, которые смогут воспользоваться Программой субсидирования процентных ставок.

Вчера, 18 июня, Парламент Молдовы одобрил в двух чтениях дополнительные меры поддержки бизнеса для смягчения последствий кризиса, вызванного COVID-19. Изменения в действующее законодательство, предложенные правительством, предусматривают увеличение максимального размера кредитов, проценты по которым будут субсидироваться государством – их размер вырос с 3-х до 6-ти месячных фондов оплаты труда. Также были расширены категории экономических агентов, которые смогут воспользоваться Программой субсидирования процентных ставок за счет допуска к ней компаний, которые брали кредиты у небанковских кредитных организаций.

- Учитывая необходимость расширить сферу применения мер для смягчения последствия пандемического кризиса, а также тот факт, что кредитная деятельность осуществляется не только коммерческими банками, но и небанковскими кредитными организациями, законопроектом было предусмотрено увеличение числа бенефициаров Программы субсидирования процентных ставок путем включения в нее предпринимателей, которые получали кредиты у небанковских кредитных организаций, - отметил вице-премьер, министр финансов Сергей Пушкуца.

В то же время, законопроект дополнил полномочия Государственной налоговой службы функциями проведения проверки правильности начисления размера субсидий, предоставляемых предприятиям и некоммерческим организациям, которые установили технический простой и/или стационарную безработицу. Будут также проведены проверки правильности установления размера субсидий, предоставляемых им в рамках Программы субсидирования процентных ставок.

Одобренный парламентом законопроект направлен на обеспечение более широкого доступа экономических агентов к ликвидности в условиях текущего кризиса и предусматривает оптимальные решения для оказания им дополнительной поддержки, сообщает InfoMarket.

Подготовил Михаил Генчу