Торговая сеть Кишинева, сдавшая в полицию 80-летнего старика за украденный корм

Профиль администратора магазина, где случился инцидент, выложили в открытый доступ, ее пришлось отправить в отпуск из-за угроз.

В соцсетях началась настоящая, нет, не буря, а смерч, торнадо пользователей, возмутившихся тем, что 80-летнего жителя Ботаники, укравшего собачьего корма на сумму в 14 леев, чтобы накормить уличную собаку, задержала охрана, вызвала полицию, а полицейские доставили деда Василия в участок. Практически все, около 99% комментариев — на стороне пенсионера: «Больше в эти магазины ни ногой!», «Жируют, а бедного дедушку замордовали!», «а вдруг у него случился бы удар?!»...

Нам удалось поговорить с представителем торговой сети VELMART, прокомментировавшего этот инцидент:

- Мы хотели дать официальный комментарий завтра, подождать, чтобы улеглась шумиха. Но дело принимает нешуточный оборот. Этот дед регулярно ворует в магазине корм, примерно раз в неделю. Как он делает? Дорогой корм маркирует как дешевый. Как-то он так промаркировал, что ущерб составил 164 лея! Да, в этот раз ущерб — 14 леев. И каждый раз охрана только проводила беседу с ним: «Не воруйте! Правильно маркируйте!»

- А сам дедушка чем объясняет неправильную маркировку?

- Мол, ошибся. Ладно, раз ошибся, второй, но в третий раз это уже воровство. Только на моей памяти его пять раз ловила охрана. Но сейчас просто терпение лопнуло! Он стал говорить нашей охране: «Вам что, жалко?! Это же не ваши деньги!» Понимаете, это очень хамовитый дед! А из него сейчас лепят образ бедного дедушки, который кормит несчастных кошечек. На самом деле, он целенаправленно ходит в магазин за кормом.

- Воровать?

- Ты один раз можешь ошибиться, другой, но третий — уже перебор! И никто не вспоминает, что он в восемьдесят лет ходит по улицам, хотя есть запрет на передвижение людей от 63 лет и старше!

- Кто-то "слил" в соцсети профиль администратора магазина...

- Мы завтра ее вызываем, есть адвокат, будем писать заявление в полицию. Ей приходят по соцсетям угрозы: «Мы знаем, где ты живешь...» Мы все эти угрозы скриним и будем писать заявление в полицию. Напишем и от имени компании и администратор напишет от своего имени. Опасаясь за эмоциональное состояние администратора компании пришлось предоставить ей отгулы. .

- Потому что боитесь за ее безопасность?

- На 17.00 было три тысячи репостов ее профиля. Найдется кто-то неадекватный и от угроз перейдет к действиям. Ее в магазине могут толкнуть специально, она может упасть... Кому это надо?! Может, охране и не стоило вызвать полицию ради 14 леев, но ведь кто-то выложил фотографию нашего заявления в полицию с контактными данными администратора в соцсети! Как это из полиции могло попасть в соцсети?! Мы весь период действия режима ЧП отвозили обеды в одну из столичных больниц, а также отвозили обеды пожилым людям. И не трезвонили об этом, не кичились этим. Понимаете, этот дед для нас обычный покупатель, перед законом все равны.

- Кто в ваших магазинах обычно оплачивает недостачу?

Это идет как потери собственника, потери компании. Мы не перекладываем возмещение недостачи на сотрудников.

От редакции.

Мы все понимаем. И даже то, что воровать нехорошо. Но раз дедушка в этих краях личность известная, ну, выделяли бы ему немного этого несчастного корма в день. А ему, насколько мы поняли, много и не надо было - что там на 14 леев наберешь? А магазину бы в карму шло.

Но - решили по закону, а не по-человечески, не гуманно, а - в полицию.

Что ж, тоже выбор.

ЛЕОНИД РЯБКОВ