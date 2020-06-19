Мягкая сила, учитесь, господа хорошие

Бывшая сотрудница Госдепартамента призывает США всесторонне наращивать влияние на россиян в информационной сфере.

«При надлежащих проверках США и другие страны могли бы ввести безвизовый режим для россиян в возрасте от 16 до 22 лет, позволить им сформировать собственное мнение до выбора жизненного пути», - предлагает Виктория Нуланд. Она отмечает, что «западным странам также следует рассмотреть возможность двукратного увеличения числа пользующихся поддержкой государства образовательных программ» для россиян.

«Молодые россияне гораздо более склонны получать информацию и узнавать новости из интернета». «Вашингтон должен пытаться обратиться к большему их числу в соцсетях "Одноклассники", "ВКонтакте", "Фейсбуке", "Телеграм" и "Ютьюбе", а также на новых русскоязычных платформах, которых становится все больше», - отмечает она.

В Молдове с информационной сферой всё в порядке, русские ТВ каналы и СМИ практически под запретам. Сторонников ЕС уже 63%, а сторонников объединения с Румынией почти 45%. Молдавская молодежь на русском языке не говорит. А вот бюджет Россотрудничества увеличили вдвое.

Хорошо есть телеграм, анонимный. А Домнулу Моцпан случаем за рекламу не приплатили?

@MVagon