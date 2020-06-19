Исследование: 52,4% экспертов считают, что Додон победит на президентских выборах

Если Додон и Санду встретятся во втором туре президентских выборов, победу на них одержит нынешний глава государства. Также 95,2% экспертов считают, что Плахотнюк не вернётся в Молдову в ближайшие 6 месяцев

По мнению 66,7% экспертов в 2021 году могут состоятся досрочные парламентские выборы. 23,8% говорят, что выборы будут в 2023 году, другие 9,5% считают, что выборы будут в этом году, но не в один день с президентскими.

42,9% считают, что Pro Moldova создаст альянс с PAS, Платформой DA и партией "Шор". 47,6% считают, что Pro Moldova ни с кем не создаст альянс.

81% считает, что депутаты из ДПМ переходят в Pro Moldova из-за скрытых обещаний, 76,2% считают, что из-за финансовой составляющей.

Опрос проводился компанией "iData" с 10 по 15 июня. В рамках исследования был опрошен 21 эксперт.

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