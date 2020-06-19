Кто сказал, что в Молдове нет работы: Появились вакансии с зарплатой по 50 тысяч леев в месяц

Публикуем список 100 предложений о работе с окладами 9000-50000 леев.

Национальное агентство занятости населения обнародовало список самых высокооплачиваемых вакансий на 17 июня 2020 год, согласно заявкам, с которыми обратились экономические агенты.

Так, самую большую зарплату предлагают агенту по продажам в винарии Хынчешть - до 50 тысяч леев в месяц

Не по-молдавски огромные зарплаты предлагают начальникам секторов в строительстве и программистам - до 30 тысяч леев в месяц. Получать по 25 тысяч леев в месяц смогут и руководители проектов в строительной сфере и администраторы, - такие вакансии есть в Комрате и Кагуле.

24 тысячи леев в месяц сможет зарабатывать менеджер проекта в городе Резина.

Чуть поменьше - по 20 тысяч леев в месяц будут получать лаборанты-техники в области строительства мостов и дорог, а также инженеры-технологи в сфере контроля за качеством и даже экскаваторщик.

Есть множество других вакансий с ежемесячными окладами по 12-15 тысяч леев. И кто говорит, что в Молдове низкие зарплаты?!

Фото: bani.md

Фото: bani.md



Фото: bani.md

ЛИДИЯ ТКАЧ