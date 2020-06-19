Группа PRO MOLDOVA выдвинула вотум недоверия государственной политике в области общественного здоровья

Возглавить Министерство здравоохранения должен человек из системы. За это выступает парламентская группа PRO MOLDOVA, которая выдвинула ведомству простой вотум недоверия. Авторы документа также требуют разделить сферы здравоохранения и социальной защиты.

''Нужно констатировать, что политика здравоохранения провалилась. А ошибка правительства и тех, кто отвечает за эту сферу, по-прежнему приводит к гибели людей и сотням ежедневных случаев. Пациенты на дому не получают бесплатного лечения. А в случае госпитализированных не ясно, есть ли запасы необходимых лекарств."

Депутаты от PRO MOLDOVA также обвиняют руководство ведомства в том, что оно не предоставляет сотрудникам системы достаточного и соответствующего защитного оборудования.

Парламентская группа выступает за массовое тестирование всех медработников. Простой вотум недоверия Минздраву пока подписали 22 депутата. Согласно регламенту парламента, дату рассмотрения простого вотума недоверия должны назначить в течение 14 дней.