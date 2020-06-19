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Политика
Группа PRO MOLDOVA выдвинула вотум недоверия государственной политике в области общественного здоровья
19.06.2020

Возглавить Министерство здравоохранения должен человек из системы. За это выступает парламентская группа PRO MOLDOVA, которая выдвинула ведомству простой вотум недоверия. Авторы документа также требуют разделить сферы здравоохранения и социальной защиты.

''Нужно констатировать, что политика здравоохранения провалилась. А ошибка правительства и тех, кто отвечает за эту сферу, по-прежнему приводит к гибели людей и сотням ежедневных случаев. Пациенты на дому не получают бесплатного лечения. А в случае госпитализированных не ясно, есть ли запасы необходимых лекарств."

Депутаты от PRO MOLDOVA также обвиняют руководство ведомства в том, что оно не предоставляет сотрудникам системы достаточного и соответствующего защитного оборудования.

Парламентская группа выступает за массовое тестирование всех медработников. Простой вотум недоверия Минздраву пока подписали 22 депутата. Согласно регламенту парламента, дату рассмотрения простого вотума недоверия должны назначить в течение 14 дней.


 
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