Нэстасе заявил, что ни один посол с Запада не дает указания партиям в Молдове

Он также заявил, что платформе DA никогда не давали указаний, и она никогда не согласились бы на это.

"Это очевидно, учитывая обязанности иностранных посольств, которые категорически требуют воздержаться от вмешательства в политику государств-резидентов! Утверждать, что послы указывают руководителям партии, что и как делать, – полный бред", - заявил Нэстасе.

Он также рассказал о своем участии в экстрадиции Плахотнюка. В августе 2019 года Нэстасе был в США и потребовал там от американских учреждений срочно отправить домой беглого олигарха. С этой же просьбой он обращался к послу Хогану.

Тут нужно читать между строк. Мы притворимся, что все заявления Нэстасе являются "правдой" и он "честный политик".

@MPiston