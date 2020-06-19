Думбрэвяну о медиках не получивших компенсации: “Это человеческий фактор”

Деньги на выплаты врачам, которые заразились Covid-19 выполняя рабочие обязанности в бюджете есть. То, что некоторые врачи до сих пор не получили положенные 16 000 леев, вызвано человеческим фактором. Об этом сегодня заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну в программе Punctul pe Azi на TVR Молдова.

По её словам, случаи связанные с недополучением медиками компенсацией, сегодня обсуждались на пленарном заседании парламента. Депутаты предварительно запросили отсчет минздрава о том, чем вызвана подобная ситуация.

Думбрэвяну отметила, что сейчас власти ищут способ доставить выплаты адресатам.

“Проблема не в финансовых средствах или списках, потому что это четкий механизм: прохождение теста, подтверждение заболевания, и на основании списков из агентства общественного здоровья (ANSP) и министерства здравоохранения, формируется и отправляется список в министерство финансов по каждому учреждению. В зависимости от количества людей, заразившихся в учреждении, туда переводятся финансовые средства, на основании решения правительства”, – рассказала министр.

Она добавила, что разговаривала главой района, в котором четыре медицинских работника не получили компенсации по заболеванию. Там выяснилось, что необходимые формы были заполнены некорректно, в частности, не указывалось медицинская должность работника, что является обязательным пунктом для заполнения.

Министр также привела пример из Кишинева, где медицинский работник, по её словам, неверно указал свое имя в заполненной форме.

Думбрэвяну рассказала, что министерство совместно с агентством общественного здоровья запросит информацию из больниц, и они найдут способ выплатить компенсации тем, кто их ещё не получил.

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На текущей неделе экс-глава Республиканской клинической больницы Анатолий Чуботару рассказал, что некоторые из его бывших коллег жалуются, что после заболевания Covid-19 на рабочем месте им не выплачивалось денежное пособие в 16 000 леев, как ранее обещали власти. Другие медики рассказывали Чуботару, что к ним приходили и говорили о составлении списка на пособие куда будет включено 10 человек и просили такой список сформировать. Попытки объяснить, что заболевших медиков не 10, а 38 – ни к чему не привели.

С начала пандемии, в Молдове Covid-19 заразилось более 2 тысяч медицинских работников.