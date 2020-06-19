Новые правила торговли в Кишиневе

Власти намерены навести порядок в общественных местах столицы.

Об этом стало известно из публикации Генерального примара Кишинева Иона Чебана, который подробно разъяснил действия руководства города по поводу размещения киосков на предстоящий летний период.

- На этой неделе я провел беседу с экономическими агентами, которые хотят продавать воду и мороженое в столичных парках в теплое время года.

Наша позиция остается прежней. Городу не нужны десятки киосков без авторизации, хаотично размещенные в парках.

Мы хотим навести порядок в этой области, разработать правила, которым будут следовать все. Вот почему некоторые киоски, появившиеся в одночасье, были убраны из парков.

Город должен быть ухоженным и выглядеть эстетично. Мы хотим, чтобы экономические агенты работали, а жители могли покупать мороженое, воду, кофе в зонах отдыха, но в соответствии с действующим законодательством.

В связи с этим мы предложили пересмотреть расположение мест для продажи безалкогольных напитков, мороженого и выпечки без крема в местах отдыха граждан (общественные сады, парки, скверы), на главных улицах и бульварах столицы. Я отозвал изданное ранее распоряжение, потому что некоторые киоски появились незаконно.

Кроме этого, будут предложены к утверждению пересмотренные схемы с сокращением числа передвижных торговых единиц. Распоряжение на этот счет было подписано мной накануне.

Также в течение 2 недель проект решения «Об утверждении Концепции осуществления уличной торговли на территории муниципия Кишинев и Плана внедрения концепции» будет представлен муниципальному совету Кишинева на утверждение.

Помимо этого, в течение месяца будет завершен Регламент о проведении тендеров на получение права заключения контракта на размещение передвижных торговых единиц на территории муниципия Кишинев, - написал Генеральный примар Кишинева на своей личной странице в соцсети Facebook.

Автор: Михаил Генчу