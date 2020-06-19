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Додон: У нас есть три возможных сценария развития политической ситуации
19.06.2020

Согласно первому сценарию, правительство без большинства в парламенте, остается миноритарным до президентских выборов.

Во втором сценарии, речь идёт о создании нового парламентского большинство антиолигархическими партиями – ПСРМ, ДПМ, ППДП и ПДС, на 3-4 месяца. Додон готов встретиться на следующей неделе с лидерами этих партий.

В третьем сценарии президент также предлагает встретиться с этими же партиями. Они примут решение о проведении досрочных парламентских выборов.

Есть также и другой вариант "объединиться с дьяволом". Президент не советует другим партиям работать с Плахотнюком и он не допустит снова захвата государства.

Будем ждать реакцию со стороны ПДС И ППДП. 

@MP


 
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