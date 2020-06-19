Додон: Платон не святой, и не жертва

Президент заявил, что он не использует Платона против Плахотнюка. Его не интересует вражда между ними, "это их дело". В тоже время, Додон считает, что Платон слишком много о себе возомнил.

"Не надо на себя брать слишком много, есть прокуратура, есть юстиция. Если есть у вас какие-то документы, дай прокурору, отдай их, чтобы занимались люди. Я думаю, что они справятся с этой ситуацией", — считает глава государства.

По словам президента, Генеральная прокуратура не слушает указания ни политиков, ни зарубежных партнёров, а Стояногло "твердо стоит на своем, он профессионал и двигается вперед".