«Доказательства есть?» Министр Нагачевский о деньгах в ролике с кульком

Видеозапись, на которой экс-лидер ДПМ Владимир Плахотнюк и экс-вице-председатель партии Сергей Яралов «передают пакет президенту Игорю Додону», не может служить доказательством передачи денег, а авторы ролика пытаются сделать себе политический капитал перед президентскими выборами. Об этом заявил 18 июня министр юстиции Фадей Нагачевский в эфире программы Puterea a patra на N4.

„Этот кулек используется, чтобы обострить общественное мнение. Очевидно, что в преддверии выборов. С точки зрения процедуры, генеральный прокурор заявил, что начат уголовный процесс, но вот в чем вопрос: есть ли доказательства, что кто-то взял или передал деньги? В чем состав преступления? За что дали деньги, а дали ли их вообще? Здесь столько вопросов и нет никаких ответов”, – сказал глава минюста.

“Мы видим пакет. Но кто мне скажет, что внутри? Плахотнюк может сказать, что там деньги, Яралов – тоже. Другой человек скажет, что там денег нет. А мы приводим обвинения на базе заявлений. У нас есть вообще четкое понимание той ситуации?”, – спрашивает Нагачевский.

Напомним, 18 мая, депутат парламента Юрий Реницэ на пресс-конференции представил видеозапись, на которой экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк и экс-вице-председатель партии Сергей Яралов передают пакет президенту Игорю Додону. Реница утверждает, что в этом пакете была крупная сумма денег.

Позже Додон заявил, что это видео смонтировано. Как заявил Додон в Facebook, тогда он «намеревался заставить его думать, будто у нас с ним сотрудничество».

После этого в Генеральной прокуратуре предложили Реницэ обратиться с официальным запросом к правоохранителям и предоставить им запись.