ТОП-5 мест, где можно подцепить коронавирус

Избегайте этих мест. Эксперты обозначили места наивысшей эпидемиологической опасности. Если граждане задаются вопросом – где проще всего заразиться вирусом нового типа COVID-19, то специалисты уже знают ответ.

Глава Национального центра общественного здоровья (НАОЗ) Николае Фуртунэ назвал пять мест, где легко и просто можно подцепить коронавирус.

1. Парки. Не все граждане осознают в полной мере опасность нахождения в парках при большом скоплении народа. Особенно опасны детские игровые и спортивные площадки, которых следует, по возможности, обходить. Лучше просто взять ребенка за руку и прогуляться подальше от других посетителей парков.

2. Рынки. Все понимают, что гражданам нужны товары по приемлемой цене, поэтому власти открыли рынки. Но это не отменяет факта, что необходимо соблюдать меры личной безопасности – носить маски, перчатки, соблюдать тщательную гигиену рук и физическую дистанцию на расстоянии минимум в 1,5 метра.

3. Торговые центры. Их деятельность возобновлена при условии соблюдения всех надлежащих мер по упреждению распространения вируса нового типа COVID-19 – ношения средств индивидуальной защиты и контроля потока посетителей. В противном случае последуют штрафы.

4. Общественный транспорт. Граждане, по возможности, должны избегать поездок в общественном транспорте, чтобы не создавать скоплений, потому что каждый затор рассматривается как риск. Если есть возможность, лучше выйти пораньше и пройтись несколько остановок пешком. И безопаснее, и для здоровья полезно.

5. Церкви. К сожалению, закрытые помещения, в которых проводятся богослужения, могут стать очагом распространения вируса. На сегодняшний день выявлено более двух десятков случаев заражения священников коронавирусом. Двое из них скончались из-за осложнений, вызванных болезнью.

Автор: Михаил Генчу