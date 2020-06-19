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Главная проблема Андрея Нэстасе – гипертрофированное самомнение и отрыв от реальности! В общем то, это можно понять – человек пришедший в политику на волне протестных митингов, где он, стоя на трибуне был центром внимания многотысячной толпы поначалу воспринимает себя именно так. Но реальная политика – это не только горлодрание и бросание в толпу громких лозунгов!

Это умение реально смотреть на вещи и проблемы, это реальная оценка своих возможностей в решении этих проблем, это умение общаться и находить компромиссы. А вот с этим у Андрея Нэстасе большие проблемы.

Находясь в политике уже больше пяти лет, он ведет себя так, как-будто только что сошел с трибуны митинга в 2015 году. Даже его партайгеноссе Слусарь за прошедшие годы пообтерся, наблатыкался, научился строить сложнораспространенные предложения и составлять из них довольно стройные речи.

А вот господин Нэстасе как-будто задержался в своем политическом развитии, хотя, учитывая его непомерные амбиции уж ему то как раз и претворять в жизнь лозунг классика: «Учиться, учиться и еще раз учиться!»

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