В Бельцах выявлен еще один очаг коронавируса – теперь в психоневрологическом диспансере

Вспышка коронавируса зафиксирована в бельцкой психбольнице.

Об этом сегодня, 19 июня, на брифинге для прессы сообщил госсекретарь Министерства здравоохранения Константин Рымеш. Таким образом, к рынкам, примэрии, электрокомпании «RED-Nord» добавился еще и психоневрологический диспансер.

Согласно данным минздрава, из 50 человек, прошедших тестирование на короновирус, у 46 результат оказался положительный. Инфицированных COVID-19 больных изолировали в отдельном блоке, где предусмотрен соответствующий режим дезинфекции и мониторинга состояния здоровья больных.

- Администрация приняла очень правильные своевременные меры. Были выделены люди с признаками заболевания, и именно у них были взяты пробы, - отсюда и такой высокий результат выявленных лабораторно положительных тестов, - пояснил Константин Рымеш.

Госсекретарь минздрава отметил, что при необходимости больные коронавирусом будут госпитализированы. Также мониторится состояние остальных пациентов психдиспансера и работающего там медперсонала.

Всего в медучреждении находится более 400 пациентов. По утверждению властей, администрация психоневрологического диспансера обеспечена всем необходимым и надлежащим образом подготовлена

А где в это время примар Бельц Ренато Усатый? А они в Германии, здоровье поправляют.

- В Бельцах обнаружили еще одно место распространения коронавируса. Рынки, электроконтора, примэрия… Теперь еще и психбольница. Кстати, немногие знают, что на прошлых выборах психов оттуда специально водили на избирательный участок для голосования за Ренато Георгиевича уважаемого. Ренато Георгиевич, нельзя так со своим электоратом! – заметил по этому поводу депутат и политолог Богдан Цырдя на своем телеграм-канале.

Подготовил Михаил Генчу