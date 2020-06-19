19 Июня 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Здоровье
В Бельцах выявлен еще один очаг коронавируса – теперь в психоневрологическом диспансере
19.06.2020

Вспышка коронавируса зафиксирована в бельцкой психбольнице.

Об этом сегодня, 19 июня, на брифинге для прессы сообщил госсекретарь Министерства здравоохранения Константин Рымеш. Таким образом, к рынкам, примэрии, электрокомпании «RED-Nord» добавился еще и психоневрологический диспансер. 

Согласно данным минздрава, из 50 человек, прошедших тестирование на короновирус, у 46 результат оказался положительный. Инфицированных COVID-19 больных изолировали в отдельном блоке, где предусмотрен соответствующий режим дезинфекции и мониторинга состояния здоровья больных.
- Администрация приняла очень правильные своевременные меры. Были выделены люди с признаками заболевания, и именно у них были взяты пробы, - отсюда и такой высокий результат выявленных лабораторно положительных тестов, - пояснил Константин Рымеш.

Госсекретарь минздрава отметил, что при необходимости больные коронавирусом будут госпитализированы. Также мониторится состояние остальных пациентов психдиспансера и работающего там медперсонала.

Всего в медучреждении находится более 400 пациентов. По утверждению властей, администрация психоневрологического диспансера обеспечена всем необходимым и надлежащим образом подготовлена

А где в это время примар Бельц Ренато Усатый? А они в Германии, здоровье поправляют.

- В Бельцах обнаружили еще одно место распространения коронавируса. Рынки, электроконтора, примэрия… Теперь еще и психбольница. Кстати, немногие знают, что на прошлых выборах психов оттуда специально водили на избирательный участок для голосования за Ренато Георгиевича уважаемого. Ренато Георгиевич, нельзя так со своим электоратом! – заметил по этому поводу депутат и политолог Богдан Цырдя на своем телеграм-канале.

Подготовил Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
97
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.