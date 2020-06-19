Efes Moldova представляет ограниченный выпуск пива ”Chisinаu Multumim Eroilor”

Прибыль от реализации данного пива мы в полном объеме направим на то, чтобы поддержать невероятные усилия и героизм медиков

Мы создали особое пиво для того, чтобы выразить признательность героям первой линии- медицинскому персоналу, вовлеченному в борьбу с COVID-19.

Прибыль от реализации данного пива мы в полном объеме направим на то, чтобы поддержать невероятные усилия и героизм, который медицинские работники ежедневно проявляют в период пандемии. Они вкладывают душу и знания в их работу, мы же вкладываем душу и умения в то, что делаем лучше всего- наше пиво Chi inаu. Запуск этого пива- это небольшой жест, призванный хоть немного облегчить им работу.

Это наш способ сказать СПАСИБО ГЕРОЯМ!

Bere Chisinаu- самый крупный бренд пива и самое известное пиво в Молдове. Именно поэтому мы считаем своим долгом внести вклад в общие усилия для поддержки медицинских работников и больниц.

Это не первый наш жест солидарности в этом году. Мы уже направили денежные средства, антисептики, воду и продукты питания в самом начале пандемии. Но с уверенностью можем сказать, что этот жест является наиболее вдохновляющим для поддержки героев первой линии.

Наши герои проявляют невероятную стойкость день за днем. Они спасают жизни и поддерживают хрупкую надежду о том, что мы, люди, сильнее, чем любой вирус.

Вместе мы соберем значительную сумму, которая будет направлена на создание и полное оборудование комнат отдыха для медицинского персонала в больницах, которые оказались на первой линии. Потому что для нас важно, чтобы в этих больницах уставшие работники получили возможность отдохнуть немного в удобном кресле, выпить кофе или холодной воды. Потому что герои, в первую очередь, тоже люди, даже если порой кажется, что они обладают сверхчеловеческими силами, им тоже необходим отдых.

”Chisinau Multumim Eroilor” - особенное пиво, сваренное по специальному рецепту, созданному в рамках данного проекта, с приятным горьковатым вкусом и богатым ароматом, так полюбившимся ценителям классического пива. Пиво ”Chisinau Multumim Eroilor” уже в продаже в супермаркетах Кишинева, а в последующие недели его уже можно будет найти на полках магазинов по всей стране.

Найди специальный выпуск пива ”Chisinаu Multumim Eroilor” и внеси свой вклад для поддержки медицинского персонала первой линии. Солидарность- это то, что истинно важно для единства нашего общества в такие сложные времена.