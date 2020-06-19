Алексей Тулбуре: Молдове нужны досрочные выборы, потому что с нынешними депутатами каши не сваришь

Политический аналитик считает, что досрочные выборы – это единственное правильное решение в создавшейся ситуации.

В парламенте правящую коалицию покинул еще один депутат из ДПМ. Оставшихся 50-ти депутатов не хватает для принятия важных решений без голосов других фракций и групп. Политический аналитик Алексей Тулбуре считает, что досрочные выборы – это единственное правильное решение в создавшейся ситуации.

- Я не вижу возможности отставки нынешнего кабмина. Так что нужны досрочные выборы, с нынешними депутатами каши не сваришь. Как их добиться - тема отдельного разговора. – заявил Тулбуре для eNews.

Также Тулбуре считает, что переход депутатов из одной фракции в другую - это полная профанация парламента.

- Переход за деньги - преступление. "Политические туристы" не годны для политической деятельности, их голоса, мандаты не репрезентативны.

Тулбуре отмечает, что группа под руководством Канду и фракция Шора - это депутаты одного из главных фигурантов кражи миллиарда.

- Думаю, его вина практически доказана, вынесение приговора - дело времени. Эти депутаты представляют преступника, а не избирателей. Со всеми этими людьми приличным людям голосовать нельзя ни за отставку, ни за новое правительство. – заявил Тулбуре.

ЛИДИЯ ТКАЧ