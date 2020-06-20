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Здоровье
Коронавирус в Молдове, последние новости на утро 20 июня 2020
20.06.2020

Из очага коронавируса, из Чадыр-Лунги, пишет местный житель Иван Стамов на свой страничке в Фэйсбуке: «Сколько ещё потерь мы должны понести, чтобы прекратить пренебрегать чужим здоровьем? Сколько ещё смертей нам нужно, чтобы исчезли вопросы о реальности этого долбанного вируса? Сколько ещё горя должно произойти, чтобы закончилась это эгоистичное умничанье и демагогия о «бесполезности масок»?», - задал риторические вопросы Иван Стамов.

По его словам, «наша беспечность обходится слишком дорого».

«А потом, оказавшись на больничной койке, мы будем жаловаться, что врачи за нами не ухаживают. Врачи, которых нет. Простите за эмоциональность, но терпение на исходе. Искренние соболезнования родным Веры Кирилловны. Простите всех нас...», - просит житель Чадыр-Лунги.

Ну, а на 7.00 утра 20 июня ситуация в Молдове такая (по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ) - ОБНОВЛЕНО В 10.00:

13556 (+450) - заражены

2089 (+18) - из них медработники

Тройка "лидеров": Кишинев - 126, Бельцы - 108, Чадыр-Лунга - 19

458 - умерли

440 - в тяжелом состоянии

23 - в критическом (на ИВЛ)

1032 - состояние средней тяжести

2094 - легкая форма Covid-19, лечатся на дому

27688 - под наблюдением.

7745 - (+220) - вылечились.


 
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