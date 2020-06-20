Ион Чебан рассказал, как добьется качественного ремонта дорог и тротуаров в Кишиневе

Прежде чем приступить к ремонту, необходимо всесторонне изучить объект, чтобы не работать хаотично и не обвинять друг друга, считает мэр столицы.

Работы по ремонту дорог и тротуаров в столице больше не будут начинаться без совместного обсуждения вопроса всеми вовлеченными службами.

Об этом заявил генеральный примар Кишинева Ион Чебан после того, как провел встречу с представителями всех управлений. Он дал им разъяснения касательно порядка проведения вышеуказанных работ в муниципии.

– Сегодня в этой области зачастую происходят ситуации, когда один копает, другой – наносит покрытие, один роет землю, чтобы достать до трубы, другой – пожимает плечами, потому что не знает, кто сделал эту яму. А вопросы, почему ремонт дороги затягивается или осуществляется некачественно, задают нам, в том числе и мне лично. Все действия должны быть скоординированы. Прежде чем приступить к ремонту, необходимо всесторонне изучить объект, чтобы не работать хаотично и не обвинять друг друга, – подчеркнул Чебан.

Таким образом, в течение 2 недель ответственные будут заниматься составлением единого документа с информацией обо всех объектах, находящихся в работе в столице. Для каждого из таких объектов будет назначен менеджер проекта, который будет ответственным за все происходящее и будет управлять процессом. Претуры должны в подробностях знать обо всех работах, проводимых в секторах (причина работ, сроки их начала и завершения, кто работает). Все работы должны осуществляться в соответствии с четко установленными планом и сроками.

– Я буду лично контролировать эту сферу деятельности примэрии. Люди слишком долго ждали качественных дорог и устали видеть небрежность некоторых чиновников. Это деньги граждан, и те, кто не будет выполнять свою работу должным образом, понесут наказание, – подытожил столичный градоначальник.

ПАВЕЛ МУНТЯН