Дедушка, укравший в маркете Кишинева корма на 14 леев, в одночасье стал знаменитым и богатым

Оказывается, дедушку Василия со вчерашнего вечера стали заваливать кормами для животных, продуктами и деньгами.

Эта история наделала изрядного шума в молдавских соцсетях. Напомним вкратце, в чем суть. 17 июня в супермаркете VELMART на Ботанике охрана задержала 80-летнего покупателя, который маркировал дорогой собачий корм под дешевый. Ущерб составил 14 леев.

Администратор супермаркета вызвала полицию, на дедушку Василия составили протокол. Дед сказал, что просто перепутал, ошибся. У него в квартире живет пять кошек и собака, а накормить он хотел уличную собаку. Администрация торговой сети сообщила нам, что дедушка ворует корм регулярно, примерно раз в неделю. В последний раз терпение лопнуло, потому и вызвали полицию.

В итоге, дедушку полицейские наказывать не стали, а профиль администратора кто-то выставил на всеобщее обозрение и в ее адрес посыпались угрозы, так что бедная девушка сейчас сидит дома - у нее отгулы...

"Этой даме из Велмарта надо сказать "спасибо", как бы дико это не звучало, - пишет в соцсетях известный блогер и меценат Артем Голобородько. - Благодаря этой истории дедушка стал популярным на всю страну и ему привезли уже и еды для него и для его собак. Насколько я знаю, и сегодня отвезут, многие везут. Такого количества еды и заботы дедушка давно не знал. Вот так бывает в итоге...."

Позвонили мы Артему, который сам регулярно помогает нуждающимся и отвозит им продукты.

- Я знаю людей, которые ему отвозили помощь, вчера погрузили в две машины корм и продукты и отвезли ему, некоторые из ребят хотят взять его под патронат,- говорит Артем. - И сегодня многие собираются отвезти... Везут и продукты, и корм, и деньги столько уже надарили ему, что я даже сказал: "Ребята, может, хватит? Может, другого деда найти, который очень нуждается в нашей помощи?" Мне эту администраторшу стало жалко. Ведь, по сути, если бы не она, никто бы об этом деде ничего не знал! Эта дама ему такую услугу оказала! Дед должен отблагодарить эту даму за то, что он стал таким известным...

-... и богатым...

- По сути, да. Сегодня несколько бригад ребят выезжают к нему, чтобы помочь. Дедушке не стоит обижаться на эту даму...

ЛЕОНИД РЯБКОВ