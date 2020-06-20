Семья Нэстасе вернулась в Молдову

Красноречивое отношение к пандемии. В то время как оппозиция (в том числе и сам Нэстасе) кричит, буквально задыхаясь от деланного возмущения, о правительстве, "не справляющемся с кризисом", семья лидера DA между тем вернулась в Молдову. Правда, сам он, рассказав об этом, проигнорировал ситуацию с Covid-19, пояснив, что раньше не мог привезти домой семью из-за того, что Плахотнюк, дескать, контролировал тут все и вся, а теперь, якобы, стало безопасно.

- Жена и дочка тут, со мной. Мне было нелегко все эти годы, мы жили по отдельности, тысячи молдаван знают, что это такое. Покуда Плахотнюк контролировал в этой стране все и вся, политику, социальную ситуацию, экономику, юстицию, я не мог привезти сюда семью, она не была бы в безопасности. Сейчас, когда все чуть облегчилось в этом смысле, первым делом я привез домой семью, - заявил Нэстасе в интервью порталу noi.md.

Неискренность заявления Нэстасе, к сожалению, буквально бросается в глаза. Прежде всего, непонятно, боится ли Нэстасе того, что в Молдове его семья может заразиться коронавирусом, либо ему плевать на это? Во-вторых, в течение пяти месяцев прошлого года Нэстасе являлся министром МВД, и трудно понять, чем и как ему или его семье мог угрожать в тот момент находящийся в США уже более года Плахотнюк. Если министр МВД не в состоянии позаботиться о безопасности хотя бы своей семьи - то какой он к черту министр внутренних дел?

И что означает "сейчас стало полегче"? Теперь они с Плахотнюком нужны друг другу для возвращения во власть, и потому не будут ставить уже друг другу подножки? Теперь они - сотрудники, а не конкуренты?

Автор: Дан Дудка