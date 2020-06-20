Платформа DA, PAS И ДПМ хотят обсудить новую коалицию

Платформа DA, PAS и ДПМ встретятся в понедельник, 22 июня, чтобы обсудить формирование нового парламентского большинства. Кроме того, три стороны обсудят возможность отставки правительства Кику и создания нового кабинета министров. Об этом в эфире передачи «Punctul pe Azi» на телеканале TVR рассказали депутат Платформы DA Игорь Мунтяну и депутат PAS Игорь Гросу, передает nokta.md со ссылкой на TV8.

«В понедельник мы встретимся с ДПМ и PAS, мы должны достичь того контекста, который гарантирует наш политический контекст. Мы неофициально встретились на парламентской платформе, мы не будем принимать участие в различных мероприятиях, организованных в Администрации президента, в Кондрице. У нас были обсуждения с ДПМ. Не так сложно получить 52 голоса, когда PAS предоставит нам необходимое количество голосов, и вместе у нас будет соглашение ДПМ и Pro Moldova об участии в этом правлении. Мы исключаем партию Шор с самого начала», — сказал Игорь Мунтяну.

То же самое подтвердил Игорь Гросу.

«Я надеюсь, что у нас будет больше ясности, независимо от типа обсуждений, мы получим больше ответов от ДПМ относительно возможного будущего состава правительства. Данное правительство (т.е. правительство Кику) должно уйти, оно продемонстрировало свою некомпетентность, свое высокомерие. Вскоре у нас должно быть другое правительство. Вопрос в другом. С кем мы голосуем за другое правительство», — заявил депутат PAS.

Гросу также упомянул, что до сих пор не обсуждалось ни одного имени, которое могло бы занять какую-либо должность в возможном будущем правительстве.

По его словам, до сих пор не обсуждалось никаких имен относительно занимаемых определенных должностей в будущем правительстве. «Это правительство будет жертвой», — сказал Игорь Гросу.