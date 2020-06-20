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Политика
Президент Молдовы предложил провести досрочные парламентские выборы
20.06.2020

Игорь Додон считает, что проведение досрочных выборов возможно в ноябре либо феврале-марте 2021 года

«Один из вариантов развития событий — это проведение досрочных выборов парламента, если КС разрешит их проведение в один день с президентскими выборами, то так и будет. Если нет, то после президентских выборов сразу распускается парламент и идем на досрочные выборы в феврале-марте следующего года», — заявил Додон в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Глава государства не исключает и другие варианты решения кризиса. Одним из них может стать продолжение работы правительства Иона Кику без поддержки парламента, вплоть до выборов президента, назначенных на 1 ноября 2020 года.

Также президент не исключает формирование нового парламентского большинства, в которое помимо ПСРМ и ДПМ, могут войти депутаты из ППДА и ПДС.

«Я никого не приглашаю официально, но на следующей неделе я открыт для встречи с лидерами этих четырех партий — без разницы с прессой, или без нее», — пояснил глава государства.


 
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