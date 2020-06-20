Ирина Влах попросила Иона Кику вернуть налоговую службу в Гагаузию

19 июня премьер-министр Молдовы Ион Кику совершил визит в Комрат. Он провел встречу с башканом Ириной Влах.

В ходе встречи обсуждались вопросы возвращения в Гагаузию деконцентрированных служб, в том числе налоговой, которая была реорганизована во время административной реформы в 2017 году, передает nokta.md

Как сообщает пресс-служба исполкома, в ходе встречи был затронут вопрос возвращения деконцентрированных служб в Гагаузию. На этой неделе правительство создало единое подразделение Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) по Гагаузии, включив в зону его обслуживания и Вулканештский район. Башкан поблагодарила премьера за этот шаг и предложила применить этот опыт в отношении Налоговой службы, Национальной кассы социального страхования, службы 112 и других ведомств.

"Необходимый пакет документов для внесения изменений в структуру деконцентрированных служб уже направлен Исполнительным комитетом Гагаузии в правительство нашей страны”, — отметила глава автономии.

Стоит отметить, что во время реорганизации налоговой службы Гагаузии башкан Ирина Влах поддерживала эту идею.

Гагаузия никогда не была южной точкой. Но нам удалось убедить Министерство финансов и Государственную налоговую инспекцию в том, чтобы и налоговая инспекция юга страны была открыта у нас, в городе Комрат. Это очень хороший прецедент, когда центр юга республики перемещается из Кагула в Комрат», — заявляла в 2016 году Ирина Влах.

Так, налоговая служба Гагаузии была упрощена, а начальник Главного управления налогового администрирования Гагаузии стал заместителем руководителя налоговой службы "Юг".